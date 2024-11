Esposa de Ferrugem faz revelação sobre a hora H: “Não libero”

Ferrugem e sua esposa, Thais Vasconcellos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A esposa do cantor Ferrugem, Thais Vasconcellos, deu detalhes da sua intimidade durante interação com os fãs no Instagram. Ela revelou que para poder transar precisa ser conquistada.

Ao ser questionada sobre “lugar inusitado” para transar, a empresária disse que com ela não existe isso porque precisa de preparação para poder rolar. “Não tem um lugar inusitado porque esse negócio de ‘ai, rolou um clima, ninguém está se aguentando’... não, minha filha, eu gosto de preparação. Não vou liberar de qualquer jeito, a qualquer hora, mesmo sendo meu marido. Tem que ter toda uma conquista”, disse Thais.



Além disso, ela revelou que prefere a discrição e criticou a super exposição de detalhes íntimos nas redes sociais. “Acho muito feio ficar expondo. Tem muita gente perguntando se alguma posição eu e Jheison gostamos, se a gente já fez sexo a três... uma coisa muito bizarra as pessoas quererem saber sobre meu relacionamento”, continuou.

Na ocasião, a esposa de Ferrugem disse que decidiu falar alguns detalhes de sua privacidade para ajudar outras mulheres. Também falou que antes “tinha receio” de comprar brinquedos eróticos, mas que perdeu o medo e hoje é adepta dos sex toys.

Por fim, a empresária contou que tem preguiça de transar na praia e no mato, mas que já aproveitou a piscina de casa para momentos a dois. E também falou sobre sexo a três: “De jeito nenhum. Você tem que se conectar com a outra pessoa. ‘Ah, nunca diga nunca’. Sim, eu digo nunca para isso. É uma troca de energia muito importante e séria”.