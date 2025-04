Esposa de Renato Aragão atualiza estado de saúde do humorista

Renato Aragão é um dos ícones do humor brasileiro - Foto: Reprodução | Instagram

Lilian Aragão, esposa de Renato Aragão, se pronunciou após rumores sobre a saúde do humorista ganharem força nas redes sociais. Em entrevista ao Estadão, publicada no domingo, 6, ela classificou as especulações como infundadas e ofensivas.

"A insinuação acerca do estado de saúde do Renato Aragão, além de falsa e maldosa, demonstra uma profunda falta de respeito. O Renato vai muito bem e segue cheio de humor", afirmou Lilian.



A fala da esposa surge em resposta a declarações feitas por Rafael Spacca, documentarista que estuda a trajetória do grupo Os Trapalhões. Em participação recente em um podcast, Spacca sugeriu que o humorista de 90 anos poderia estar enfrentando um quadro de demência ou Alzheimer — o que repercutiu negativamente entre fãs e na imprensa.

Renato Aragão, eternizado pelo personagem Didi Mocó, é um dos ícones do humor brasileiro ao lado de Dedé Santana, Mussum e Zacarias no grupo Os Trapalhões. Seu trabalho marcou gerações e continua sendo lembrado com carinho pelo público.