Esquerdomacho de Salvador: conheça jovem que todos amam odiar

Dante com o figurino do personagem - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Conhecido nas redes sociais como o 'esquerdomacho de Salvador', Dante Emmanuel vive uma vida diferente da do seu personagem. Com mais de 30 mil seguidores em seu perfil do Instagram, o estudante de comunicação imita o comportamento e o estereótipo dos homens do movimento político de esquerda.

Em seus vídeos, é possível escutar frases como “minha Gal Costa” e “viva a não monogamia”. Além do figurino bem característico, com camisa branca de botão, colares de miçanga e boné com a logo do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST).

Entretanto, tudo isso faz parte apenas da construção do personagem do rapaz, que se inspirou em um rapaz que viu no Cine Glauber Rocha há alguns meses. “Vi aquele cara exatamente com essas roupas umas três vezes por lá, porém, com três mulheres diferentes”, disse ele, em entrevista ao Portal A TARDE.

Dante ainda contou que cursou teatro por um tempo e isso o ajudou a aperfeiçoar o personagem. “Eu sempre sonhei em trabalhar com câmera, televisão, microfone. Aí eu fiz teatro, mas foi pouquíssimo tempo. Teve um problema lá na companhia, enfim. Mas eu fiz teatro e foi durante o curso que o esquerdomacho começou a surgir”, revelou.

“Tendo em vista esse rapaz que me inspirou foi no período que eu estava fazendo teatro, então, o teatro foi fundamental para minha escolha de fazer o personagem do esquerdomacho”, explicou.

Dante x esquerdomacho

Dante representando o personagem | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Durante a conversa, o jovem também revelou que as pessoas confundem constantemente sua personalidade com a do personagem, que são levemente parecidas, mas completamente distintas no final.

“Confundem muito, acham que eu sou o esquerdomacho. Eu não sou. O esquerdomacho é uma caricatura de algo que já existe. Evidentemente que tem pontos ali exagerados que tem a ver comigo mesmo, mas eu não sou esquerdomacho. Eu sou apenas um cara que às vezes faz algumas coisas ali que o esquerdomacho faz, mas não sou um”, afirmou.

Ele ainda relembrou episódios inusitados com fãs que encontrou durante o Carnaval de Salvador. Em um deles, um rapaz o encontrou e contou que estava fantasiado do seu personagem. “Nunca vou esquecer. Ali na Ladeira da Preguiça, o cara se fantasiou de mim, estava de ecobag. Isso foi uma loucura. Ele olhou para mim: ‘eu estou de você’. E eu não estava de mim mesmo. Então, foi uma confusão”, brincou.

Já em outro momento, uma moça resolveu passar uma cantada voltada para seu personagem, o deixando sem reação. “Ali nos últimos dias de carnaval, eu estava no Pelourinho e acho que o pessoal já estava ressaqueado, já não tinha mais pudor. Aí veio uma menina falar comigo assim: ‘ô meu Belchior, esfrega esse bigode em mim’. Eu fiquei horrorizado e acabou que não deu em muita coisa porque dei risada e acho que ela ficou constrangida”, contou.

Dia dos Solteiros

Soltinho na pista, Dante aproveitou para revelar o que pretende fazer para comemorar o Dia dos Solteiros, que é celebrado nesta sexta-feira, dia 15 de agosto no Brasil. A data foi escolhida por um grupo de estudantes boêmios, a partir de uma brincadeira que começou na Universidade de Nanquim, na China.

“Dia do solteiro, sexta-feira, iniciozinho de mês ainda, né? Dá para conhecer pessoas novas e aproveitar o bônus da ocasião. Se ser solteiro significa poder conhecer pessoas novas, no dia dos solteiros todos os solteiros estão dispostos a conhecer uma pessoa nova. É nessa que você se 'arma'. Aí no próximo dia dos namorados já curte junto”, brincou.

O influenciador ainda listou as vantagens e desvantagens da solteirice. “Rapaz, quando você é solteiro você tem uma liberdade maior de conhecer pessoas, seja no interesse de ter alguma coisa com elas ou não. Eu acho que a maior vantagem da solteirice, do homem e da mulher solteira, é de conhecer pessoas novas. Esse para mim é o grande bônus”, afirmou.

“Já o ônus é ter que estar sozinho em casa. Você quer assistir um filme, alguma coisa, aí assiste só e faz um brigadeiro. Comer brigadeiro sozinho é horrível. Sempre sobra, ele vai na geladeira, bota tira, fica duro. É uma porcaria”, finalizou, aos risos.