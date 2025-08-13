Roberta Miranda expõe cantores sertanejos enrustidos

A cantora falou abertamente sobre o tema - Foto: Reprodução | Instagram

Roberta Miranda usou as redes sociais para falar abertamente sobre sua sexualidade. Bissexual assumida, a cantora rebateu os comentários ofensivos feitos pelos internautas e afirmou que tem orgulho de ser o que é.

“Eu sou bi, ok? A vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Você não paga as minhas contas, não sente a minha dor, não sente nada por mim. Eu sou bi, com muito orgulho”, disse ela, que recentemente assumiu o namoro com um segurança 44 anos mais novo que ela.

Em seu desabafo, a artista também expôs diversos outros colegas do mundo sertanejo, alegando que eles se casam com mulheres para manter as aparências, pois na verdade gostam de homens e não se assumem publicamente por medo.

“As pessoas sabem quem é quem. Ficam quietos, fingem que acreditam, né? Claro que a gente entende que tem que constituir uma família, que tem que mostrar sua esposa, namorada. Quantos têm contrato aí só para dizerem quem é casado. Enfim, a vida de cada um, eu não estou nem aí. Mas acho o nosso mundo sertanejo muito hipócrita”, disparou.

Apesar de não ter citado nomes, a famosa ressaltou que o público sabe bem quem são estes cantores. “No nosso meio tem muito. Eu não quero aqui falar, mas vocês não são bobinhos, né? Não adianta ter filhos, casar, mas todo mundo sabe quem é quem”, afirmou.

“Mas é o mundo sertanejo. Imagina que os gatinhos vão perder as mulheres como suas fãs. Não é mesmo, a hipocrisia? Que não é o meu caso. No meu caso, o meu grande público são mulheres”, completou.

Amor além da idade

Recentemente, Roberta Miranda saiu em defesa do novo namorado, Daniel Torres, de 24 anos, após internautas o acusarem de estar com ela por interesse. A cantora revelou que está muito feliz com o amado e elogiou as qualidade dele.

“Chega de ficar falando da minha vida pessoal, deixem o Daniel em paz, ele é um problema meu, um puta cara de caráter e pronto. Ele é um lindo! Sempre está comigo em outros estados. É que sou reservada, e ele sabe disso, e me respeita”, disse ela ao jornal EXTRA.

Os dois estão vivendo um romance discreto desde o fim do ano passado, quando foram flagrados juntos em um show pela primeira vez. O jovem trabalha como mecânico, segurança da artista e é funcionário de uma escola em Belo Jardim, cidade do Agreste de Pernambuco, onde nasceu e mora até hoje.