Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEU RUIM!

Roberta Miranda expõe cantores sertanejos enrustidos

A cantora afirmou que diversos artistas possuem casamentos de fachada

Por Franciely Gomes

13/08/2025 - 18:21 h
A cantora falou abertamente sobre o tema
A cantora falou abertamente sobre o tema -

Roberta Miranda usou as redes sociais para falar abertamente sobre sua sexualidade. Bissexual assumida, a cantora rebateu os comentários ofensivos feitos pelos internautas e afirmou que tem orgulho de ser o que é.

“Eu sou bi, ok? A vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Você não paga as minhas contas, não sente a minha dor, não sente nada por mim. Eu sou bi, com muito orgulho”, disse ela, que recentemente assumiu o namoro com um segurança 44 anos mais novo que ela.

Em seu desabafo, a artista também expôs diversos outros colegas do mundo sertanejo, alegando que eles se casam com mulheres para manter as aparências, pois na verdade gostam de homens e não se assumem publicamente por medo.

“As pessoas sabem quem é quem. Ficam quietos, fingem que acreditam, né? Claro que a gente entende que tem que constituir uma família, que tem que mostrar sua esposa, namorada. Quantos têm contrato aí só para dizerem quem é casado. Enfim, a vida de cada um, eu não estou nem aí. Mas acho o nosso mundo sertanejo muito hipócrita”, disparou.

Apesar de não ter citado nomes, a famosa ressaltou que o público sabe bem quem são estes cantores. “No nosso meio tem muito. Eu não quero aqui falar, mas vocês não são bobinhos, né? Não adianta ter filhos, casar, mas todo mundo sabe quem é quem”, afirmou.

Leia Também:

À espera do DNA, Neymar recebe recado afiado de húngara: “Fugindo”
Esposa de Datena sofre acidente e tem fraturas graves
Esposa de sertanejo surge com olho inchado; descubra motivo

“Mas é o mundo sertanejo. Imagina que os gatinhos vão perder as mulheres como suas fãs. Não é mesmo, a hipocrisia? Que não é o meu caso. No meu caso, o meu grande público são mulheres”, completou.

Amor além da idade

Recentemente, Roberta Miranda saiu em defesa do novo namorado, Daniel Torres, de 24 anos, após internautas o acusarem de estar com ela por interesse. A cantora revelou que está muito feliz com o amado e elogiou as qualidade dele.

“Chega de ficar falando da minha vida pessoal, deixem o Daniel em paz, ele é um problema meu, um puta cara de caráter e pronto. Ele é um lindo! Sempre está comigo em outros estados. É que sou reservada, e ele sabe disso, e me respeita”, disse ela ao jornal EXTRA.

Os dois estão vivendo um romance discreto desde o fim do ano passado, quando foram flagrados juntos em um show pela primeira vez. O jovem trabalha como mecânico, segurança da artista e é funcionário de uma escola em Belo Jardim, cidade do Agreste de Pernambuco, onde nasceu e mora até hoje.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cantora cantores sertanejos Roberta Miranda sexualidade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A cantora falou abertamente sobre o tema
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

A cantora falou abertamente sobre o tema
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

A cantora falou abertamente sobre o tema
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

A cantora falou abertamente sobre o tema
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

x