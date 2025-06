Ex-amante de Neymar ganha valor exorbitante para pisar em fã

A influenciadora cria conteúdo adulto na web - Foto: Reprodução | Instagram

Fernanda Campos passou por uma situação inusitada com um fã francês. Ex-amante do jogador Neymar Jr, a morena contou que o europeu pagou um valor exorbitante para que ela pisasse nas costas dele.

Ela explicou que o rapaz fez uma espécie de ritual e pediu que ela andasse, por cerca de uma hora, com botas velhas sem meias em um shopping, até suar bem os pés. Além de obrigá-la a gravar todo o processo e o momento da realização do fetiche.

O rapaz ainda fez diversas perguntas sobre o envolvimento amoroso dela com o atleta do Santos, que aconteceu enquanto ele estava namorando com a modelo Bruna Biancardi, mães de dois dos quatro filhos dele.

“Ele queria sentir aonde o Neymar nunca chegou. Eu disse: 'Beijar?'. Ele nem teve coragem de tocar. Só olhava e imaginava. No fundo, acho que ele queria ser pisoteado pelo Neymar também”, confessou ela, que recebeu 12 mil euros (cerca de R$ 70 mil na cotação atual) pelo serviço completo.

Fetiche inusitado

Fernanda Campos ainda confessou que esse foi o fetiche mais inusitado que ela já viu em toda sua vida, pois o francês chorava de felicidade enquanto era pisoteado por ela.

“Ele me chamava de madame divine e chorou quando encostei o salto nas costas dele. Chorou de verdade. Disse que era a maior honra da vida dele. Eu só pensei: tem gente que paga caro por muito menos. Respeito os fetiches, já vi de tudo, mas esse realmente foi simples e inusitado”, disse ela.

“Eu virei o fetiche preferido de quem tem grana e coragem. Já me pediram para andar em cima de moedas, fazer vídeo pisando em fotos de ex e até cuspir dentro de um anel de noivado”, concluiu.