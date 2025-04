Ex-amante de Neymar se revolta com vazamento da paternidade do filho

Any Awuada fez um desabafo em suas redes sociais - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Any Awuada usou suas redes sociais para reclamar da exposição de sua vida íntima, após ter a paternidade de filho caçula vazada. Grávida, a acompanhante de luxo, que foi apontada como ex-amante de Neymar, fez uma série de stories em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 15, e deu um esporro nos seguidores.

“Gente, olha só, estão vazando um monte de coisas sobre o pai do neném que eu estou grávida. Eu queria pedir que isso parasse. Sabe por quê? Até a gente ter o exame de DNA na mão, não é legal, sabe?”, disse ela.

A ruiva ainda confessou que revelará o nome do pai do bebê na hora certa. “Ficar especulando, essas notícias prejudicam não só a minha saúde psicológica, como também a minha gestação, entende? Não precisa ficar fazendo suposições. Na hora certa, o DNA vai estar aqui na mão”, completou.

Neymar toma atitude contra Any Awuada

No final do mês passado, a suposta amante do jogador revelou que o craque a bloqueou do Instagram. Ela aproveitou a situação para debochar da decisão dele.

“Uma mulher que fez um homem bloquear ela, essa sim fez história”, disparou a mulher, que rendeu muito assunto depois que confirmou ter participado de festa íntima com Neymar. O jogador nega a relação entre eles.