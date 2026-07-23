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OSTENTAÇÃO

Ex-ator da Globo compra jatinho de R$ 15 milhões: “Pagando parcelado”

Artista compartilhou registros da nova aquisição nas redes sociais

Franciely Gomes
Por
O ator compartilhou registros do avião
O ator compartilhou registros do avião - Foto: Reprodução | Instagram

Felipe Titto anunciou a compra de um novo artigo de luxo. Milionário, o ex-ator da Globo adquiriu um jatinho particular do modelo Hawker 400, avaliado em cerca de R$ 15 milhões.

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Um post compartilhado por Felipe Titto (@felipetitto)

Em seu perfil do Instagram, ele brincou sobre o método de pagamento da aeronave e afirmou que levaria um tempo para quitá-la. “Estou pagando parcelado”, brincou o famoso ao posar ao lado do avião.

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Com capacidade para até oito passageiros e dois pilotos, o jatinho é considerado leve e pode atingir velocidades de mais de 800 km/h. Segundo informações do EXTRA, a aeronave será utilizada para compromissos pessoais e de trabalho.

Vale lembrar que Tito possui diversos empreendimentos de luxo. Ele é dono de uma mansão de R$ 30 milhões em São Paulo e coleciona diversos carros esportivos.

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Tags

Ex-ator da Globo Felipe Titto Jatinho

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