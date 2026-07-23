Virginia, Deolane e Carlinhos Maia são excluídos de ação sobre bets

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As investigações em torno da divulgação ilegal de bets continua rendendo consequências para os influenciadores digitais. Nesta semana, Virginia Fonseca, Deolane Bezerra e Carlinhos Maia foram excluídos de uma ação judicial movida por um apostador.

No documento, o homem atribuiu a culpa de seu vício em jogos aos famosos, alegando que eles incentivaram diretamente o desenvolvimento de transtornos do jogo compulsivo, através da divulgação das casas de apostas nas redes sociais.

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No entanto, o juiz responsável pelo caso, Bruno Gonçalves Mauro Terra, da 5ª Vara Cível da Comarca de Campinas (SP), reconheceu que as partes não podem ser demandadas nessa ação, pois a veiculação do conteúdo não integrou “a essência da relação jurídica de apostas objeto da demanda”.

O magistrado também indeferiu a petição inicial em relação a esses réus e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto a eles. No entanto, a ação não foi integralmente encerrada e o processo prossegue em relação a uma das empresas de bets indicadas na petição inicial.