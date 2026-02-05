Menu
ENTRETENIMENTO
SOLTOU O VERBO

Ex-ator da Globo faz apelo para brasileiros não visitarem estado

O artista fez um post em seu perfil do X com o apelo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/02/2026 - 16:08 h

O ator desabafou sobre a expçeriência ruim no local
O ator desabafou sobre a expçeriência ruim no local -

Tuca Andrada usou suas redes sociais para fazer um apelo aos seguidores. O ex-ator da Globo fez um post em seu perfil do ‘X’, o antigo Twitter, nesta quarta-feira, 4, e pediu que os brasileiros não viajem para o estado de Santa Catarina, no sul do país.

“Se você é nortista ou nordestino, preto ou indígena, evite o Estado de Santa Catarina. Gaste seu dinheiro em um estado que se orgulhe da nossa miscigenação, da nossa diversidade”, escreveu ele.

No ar na novela Dona Beja, da HBO Max, o artista recebeu diversos comentários na publicação, dividindo opiniões entre os internautas. “Eu aprovo e confirmo, sou nortista e moro em Santa Catarina há 3 anos”, disse uma.

“Não dê ouvidos à Tuca, pelo menos não em Florianópolis. Aqui na cidade onde moro, 47% das pessoas votaram no Lula… além disso, como é uma cidade com muitos imigrantes, mudanças são inevitáveis! Nem tudo é um desastre em Santa Catarina…”, defendeu outro.

x