ENTRETENIMENTO
CRISE

Ex-atriz da Globo pede ajuda financeira e confessa: "Desesperador"

A artista ficou conhecida após participar da novela ‘Malhação’

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/12/2025 - 20:56 h
A artista atuando em Malhação
A artista atuando em Malhação

Gisele Frade usou suas redes sociais para pedir ajuda a familiares e amigos nesta segunda-feira, 15. Conhecida por interpretar a Drica na novela ‘Malhação’, no início dos anos 2000, a ex-atriz da Globo revelou que está passando por problemas financeiros.

Em seu relato, a moça contou que precisa de dinheiro para comprar um de seus equipamentos de trabalho, para seguir atuando como DJ em eventos. “Meu computador pifou. O computador é um dos instrumentos principais que eu uso para tocar como DJ, que, na realidade, é o meu principal ganha-pão”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Gisele Frade (@giselefrade)

A jovem ainda confessou que ganha mais dinheiro trabalhando em festas do que com a carreira na atuação. “Eu tenho trabalhado muito mais como DJ do que como atriz. Muito difícil, desesperador”, disparou.

Por fim, Gisele abriu uma vaquinha para arrecadar a quantia de R$ 5,3 mil para comprar outro computador compatível com o resto de seus equipamentos. Ela explicou que precisa do aparelho o quanto antes, pois já cancelou uma apresentação recente e tem medo de ter que cancelar outras na próxima semana.

x