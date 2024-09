Ex-BBB Fernanda revela o que não dispensa na hora do sexo: “Viciada”

Fernanda participou do programa ‘Sábia Ignorância’, da GNT - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-BBB Fernanda Bande, que ficou conhecida como a Loba, devido à sua personalidade forte e marcante dentro do reality da Globo, revelou o que não dispensa na hora do sexo. Convidada do programa ‘Sábia Ignorância’, da GNT, nessa segunda, 2, ela admitiu o uso indispensável de vibradores no momento do “rala e rola”.

“Sou dos vibradores, eles sempre têm que fazer parte da minha relação. E estou viciada! Não tenho problema nenhum em assumir isso. Meu parceiro não vai me dar 100% de prazer se eu não estiver com o vibrador. Acho que é uma questão. Mas não vamos mexer nisso, está ganhando. Funciona ainda”, disse.

Na ocasião, ela também revelou que já chegou ao clímax ouvindo música. “Já tive orgasmo ouvindo disco. Tenho playlist de transa e tem música que bate no tempo certinho. Na terceira, a mágica acontece”, finalizou a ex-BBB.