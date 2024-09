Ex-BBB reage a boato de namoro com Anitta: "Nosso relacionamento"

Anitta estaria vivendo uma relação com famosa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Bruna Griphão quebrou o silêncio sobre os rumores de que está namorando Anitta. Os boatos começaram nas redes sociais depois dos vários momentos em que as duas apareceram juntas nos EUA.

Leia Mais:

>>> Anitta revela nova carreira e explica 'aposentadoria'

>>> Pai de Melody alfineta Anitta após polêmica; entenda

>>> Anitta e Luísa Sonza são confirmadas como atrações da NFL

Nos stories do Instagram, a ex-BBB aproveitou a repercussão no caso e pediu votos para Anitta no VMA, Video Music Awards.

“Você que está aí torcendo pro nosso relacionamento, não deixa de votar no VMA da minha amiga, é a única brasileira indicada tá? Chora haters”, comentou ela, em vídeo.

No X, antigo Twitter, várias pessoas falara da posição de Bruna Griphão; “A Bruna acabou de negar o romance! É isso galerinha nao teremos mais o casalzão, era tudo fic da nossa cabeça”, escreveu uma pessoa.

Outra declarou nas redes sociais: “A gente queria muito essas duas juntas, mas pelo visto não vai rolar o romance é só amizade mesmo, aff”.

Confira vídeo: