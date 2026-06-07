Ex-BBB revela que ganha mais como motorista do que como professor

Conhecido por sua participação no BBB 24, Michel Nogueira afirmou que atualmente ganha mais trabalhando como motorista de aplicativo do que quando atuava como professor de geografia.

Em entrevista à revista Quem, o ex-brother relatou que a diferença salarial tem influenciado até mesmo sua decisão sobre voltar ou não à educação, área em que chegou a ser aprovado em concurso público recentemente.

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Segundo Michel, a renda obtida com as corridas hoje é superior à que recebia durante os anos em que lecionou.



"Nunca tive vergonha de nada. Sempre fui muito trabalhador! O Big Brother mudou a minha vida. Não alcancei o meu objetivo, que era aposentar o meu pai, mas melhorei muito", explica.

"Sempre trabalhei demais. Já fui caixa de evento, enquanto era professor. Então, sempre tive diversas profissões. A de motorista está sendo só mais uma. Gosto muito de dirigir e me sinto privilegiado por ter um carro quitado e elétrico. Minha renda hoje é maior do que quando eu era professor", completa.

Diferença salarial motivou desabafo

Ao comentar a comparação entre as profissões, Michel disse que considera preocupante o cenário enfrentado por profissionais da educação.

O ex-BBB contou que precisou dedicar anos de estudo para exercer a docência, mas que atualmente consegue obter uma renda significativamente maior como motorista.

"Não é que eu esteja comparando profissões, mas a gente vê aí que os valores estão invertidos. Para trabalhar como motorista, eu não preciso de estudo. Para ser professor, precisei estudar quatro anos e trabalhar o mesmo tanto. Eu dava aulas das 7h às 18h20. Hoje, no Uber, tiro quase o dobro do que fazia como professor. Então, isso é um pouco triste", afirmou.

Passageiros costumam reconhecer o ex-BBB

Michel também revelou que a participação no reality show ainda influencia sua rotina de trabalho.

Segundo ele, boa parte dos passageiros o reconhece durante as corridas e costuma demonstrar curiosidade sobre sua passagem pelo programa.

"O poder da televisão é surreal. De cada 10 corridas, acho que sou reconhecido em umas sete. Tem gente que manda mensagem: 'Não acredito que é você! Não cancela, não'. As pessoas pedem para tirar foto e sempre têm a curiosidade sobre a seletiva, o pós e como a gente está", conta.

Futuro ainda está em aberto

Apesar de gostar da atividade como motorista de aplicativo, Michel afirmou que seus planos profissionais não se limitam às corridas.

Além da possibilidade de retornar à carreira de professor, ele está concluindo a graduação em veterinária e pretende atuar na área a partir de 2027.

O ex-BBB contou que vive uma rotina intensa para conciliar os estudos, o trabalho e as oportunidades profissionais que surgem.

"Minha vida está uma loucura. Passei em um concurso para professor de novo. Ainda não sei se volto a lecionar, que é o que eu amo fazer e o que eu sinto que realmente é o meu propósito. Além disso, estou terminando a faculdade de veterinária agora em dezembro. Então, estou naquela reta final de curso e trabalhando no Uber. Está uma correria", conta.