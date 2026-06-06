Raquel Brito revela medo de alienígenas e motivo impressiona

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A influenciadora Raquel Brito usou as redes sociais, neste sábado, 6, para fazer um relato sobre seu temor com a existência de alienígenas.

Raquel, que está grávida do seu primeiro filho, afirmou que tem perdido noites de sono após a viralização de novas histórias relacionadas aos extraterrestres.

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Recentemente, o influencer Myke Leão afirmou ter visto OVNIs, o que levantou novamente o assunto nas redes.

"Eu estou aqui tão assustada, né, gente? Porque esse negócio de tantos alienígenas está danado! Eles estão aparecendo em tudo que é lugar. Só não vêm para Salvador. É impressionante que ninguém daqui vê", desabafou Raquel.

Medo antigo

Raquel Brito também indiciou que o medo de seres de outros planetas é antigo, partindo das histórias que escutava na sua infância.

"Eu não aguento mais, porque sempre tiveram várias histórias de alienígenas desde quando eu era pequena, mas, quando alguém diz que já viu, aí me pega", explicou Raquel.