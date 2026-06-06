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ENTRETENIMENTO

Ex-dançarinas do É O Tchan resgatam clássico para Brasil x Egito

Clássico lançado nos anos 1990 voltou às redes sociais antes do amistoso da Seleção Brasileira

Beatriz Santos
Por
Rosiane Pinheiro e Scheila Carvalho
Rosiane Pinheiro e Scheila Carvalho - Foto: Reprodução | Instagram

A partida entre Brasil e Egito, disputada neste sábado, 6, no último amistoso da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo de 2026, acabou trazendo de volta um dos maiores sucessos da era de ouro do axé.

Nas redes sociais, internautas e artistas resgataram a música 'Ralando o Tchan', lançada pelo grupo É O Tchan em 1997 e eternizada pelo verso: “Essa é a mistura do Brasil com o Egito, Tem que ter charme pra dançar bonito”.

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Entre os nomes que entraram na brincadeira está a ex-dançarina do grupo, Rosiane Pinheiro.

A baiana compartilhou um vídeo inspirado na música e apareceu caracterizada com um figurino de odalisca nas cores que remetem ao Brasil, em referência ao confronto entre as seleções. "Quem mais? Estamos prontos desde já", escreveu a influenciadora ao publicar a gravação.

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Um post compartilhado por Rosiane Pinheiro (@rosianepinheiro)

Sheila Carvalho também entrou na trend

A repercussão do vídeo rapidamente chegou a outra figura ligada à história do É O Tchan. Scheila Carvalho, que disputou com Rosiane a final do concurso Morena do Tchan em 1997, comentou a publicação da amiga. “Hahahahah! Maravilhosa", escreveu a dançarina.

Pouco depois, a própria Scheila também decidiu participar da tendência que tomou conta das redes sociais por causa do jogo entre Brasil e Egito.

Em sua publicação, a ex-dançarina reviveu a coreografia do clássico e escreveu: “Eu não poderia deixar de participar dessa trend, né gente ? Vai Brasil".

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Um post compartilhado por Carvalho Scheila (@scheilacarvalhooficial)

Brasil venceu o Egito em último teste antes da Copa

A Seleção Brasileira venceu o Egito por 2 a 1 na noite deste sábado, 6, em Cleveland, nos Estados Unidos. O amistoso marcou o último compromisso da equipe comandada por Carlo Ancelotti antes da estreia na Copa do Mundo de 2026.

Bruno Guimarães abriu o placar para a Amarelinha, mas o Egito empatou com Ziko após uma falha de Marquinhos. No segundo tempo, Endrick saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória brasileira e garantir o triunfo no encerramento da preparação para o Mundial.

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