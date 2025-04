Ex-BBB Sarah Andrade curte férias na Bahia ao lado do namorado francês

Sarah Andrade possui mais de 8 milhões de seguidores - Foto: Divulgação

A influenciadora e ex-BBB Sarah Andrade está curtindo um período de férias em Porto Seguro, no sul da Bahia. Desde o dia 9 de abril, ela aproveita dias de descanso ao lado do namorado, o modelo e engenheiro francês Bruce Gervais, e da família, em um resort da região.

Com mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, Sarah tem usado as redes sociais para compartilhar registros da viagem e destacar aspectos da cultura local. “A Bahia já tem um dendê, um tempero diferente, é muito bom chegar na Bahia. Estamos muito felizes”, escreveu.



O relacionamento com Bruce, que tem 22 anos — 11 a menos que Sarah — começou em novembro de 2024, quando os dois passaram a se conhecer e sair juntos. Antes disso, a ex-BBB chegou a afirmar em 2023 que estava se relacionando com o cantor MC Zaac, com quem foi vista publicamente pela primeira vez durante o Gabi Weekend, festa de aniversário da atriz Gabi Lopes, realizada em Curaçao.

Quem é Sarah Andrade?

Oitava eliminada do BBB 21, Sarah Andrade deixou o reality com 76,76% dos votos. Inicialmente vista como uma das favoritas da edição, a brasiliense enfrentou uma virada em sua trajetória após declarações polêmicas sobre a pandemia de coronavírus e manifestações de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Também foi alvo de críticas por sua postura em relação à participante Juliette.

Durante o confinamento, Sarah formou alianças estratégicas, sendo a mais marcante com Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor. A amizade entre os dois começou na primeira prova de imunidade e se manteve sólida ao longo de toda a edição.

Atualmente, Sarah atua como influenciadora, comunicadora e palestrante, com uma agenda ativa em eventos por todo o país.