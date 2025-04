Filho de Marília Gabriela rebate críticas por usar fio dental

Segundo o ator, ele aproveitou o momento para levantar reflexões - Foto: Reprodução | Instagram

O ator e figurinista Theodoro Cochrane, filho da jornalista Marília Gabriela, voltou a movimentar as redes sociais ao publicar fotos usando apenas uma sunga fio-dental durante uma viagem a Ubatuba, no litoral de São Paulo. Com os cliques ousados, postados para mais de 130 mil seguidores, o artista se tornou alvo de críticas e comentários negativos.

Na legenda da publicação, Theodoro instigou seus seguidores com bom humor: “A nudez continua… Ubatuba Fashion Week Fall 2026. Qual você usaria? Estou adorando as micro sungas", escreveu.



Em entrevista ao jornal Extra nesta segunda-feira, 14, ele respondeu à polêmica. “Minha intenção era mostrar o lugar que amo, falar de moda que amo (sou figurinista) e mostrar que estou me curtindo”, afirmou.

Segundo o ator, a maior parte da repercussão foi positiva, mas ele também aproveitou o momento para levantar reflexões sobre padrões estéticos e autoaceitação. “A repercussão foi em sua grande maioria carinhosa e trouxe assuntos que acredito serem importantes: autoconhecimento e amor-próprio. Já me incomodei mais. Quem teve infância com bullying acha importante expor o desserviço dos haters”, completou.