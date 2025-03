Ex-BBBs detonam nova edição do reality: "Tiraria todo mundo"

Ex-BBB Vivian Amorim e Ariadna Arantes - Foto: Amanda Souza | Ag. A TARDE

Em meio ao declínio de audiência do Big Brother Brasil (BBB), a ex-BBB Ariadna Arantes criticou a 25ª edição do programa e não escondeu a sua insatisfação com o elenco da casa mais vigiada, que está sob direção de Rodrigo Dourado.

Ao ser questionada sobre o assunto por A TARDE, a também influenciadora digital detonou os novos participantes. “Para falar a verdade, eu acho que tá tão sem graça. Ai, gente, eu tiraria todo mundo, faria outro elenco, porque assim, ai, tá péssimo, tá péssimo", disse.

A ex-sister curtiu o Carnaval no camarote Salvador, situado no final do circuito Dodô (Barra-Ondina), na noite de sábado, 1º. Além dela, outros nomes também estiveram no espaço, como Maya Massafera e Andressa Urach.

Outra ex-participante do reality, Vivian Amorim, esteve no local e também expôs sua opinião sobre a nova edição, mas amenizou o envolvimento dos participantes.

“Eu acho que a galera está com um pouco de medo do cancelamento, né? Ao passar dos anos, a gente ver que está entrando todo mundo mais brifado, então perdeu um pouco da naturalidade das pessoas, por isso, por medo. Mas, eu acho que está todo mundo arrasando”, afirmou.

BBB: O Documentário – Mais Que Uma Espiada

Durante conversa com jornalistas, Ariadna também demonstrou sua chateação por quase ter sido excluída do documentário em alusão aos 25 anos do programa, que reuniu antigos nomes que passaram pela casa.

“Foi muito chato essa questão, porque eu vim da Austrália, tive gastos, né? E aí, poxa, eu tava lá quietinha, me fizeram um convite, e vim pro Brasil, eles não arcaram com nada. Eu tenho que tirar tudo do meu bolso, ficar sabendo em cima da hora que eu ia ser cortada", contou.

A participação dela na obra só foi possível após ela expor o caso em suas redes sociais, que acumula um pouco mais de 1 milhão de seguidores.

“Eu acho que se eu não tivesse colocado a minha boca para o mundo, eu, infelizmente, estaria cortada, e com o prejuízo. Não que eu estou pagando para aparecer, mas eu achei importante, faz parte da história. Eu tenho ali uma história de militância e de ser a primeira [trans]”, afirmou.