Ex de Gracyanne revela apetite sexual da musa do BBB 25: "Tem o mel"

Gracyanne Barbosa está no BBB 25 - Foto: Reprodução | Globo

Famoso após ser apontado como pivô da separação de Gracyanne Barbosa e Belo, o personal trainer Gilson de Oliveira abriu o jogo sobre o relacionamento com a musa fitness, atualmente no Big Brother Brasil 25.

Em entrevista a Christina Rocha, rapaz contou que conheceu a musa fitness na academia, engatou um romance com ela e, após o caso ganhar a mídia, recebeu um convite para participar da última edição de “A Fazenda”.

Leia também:

>> Diogo e Vilma vencem a segunda Prova do Líder do BBB 25

>> Baianos ensinam Gracyanne a arrochar no BBB ao som de Silvanno Salles

>> Musa dos anos 90 pede doação para vender empadas no Méier

Além disso, ele falou sobre o apetite sexual da moça. que declarou no "BBB 25" que gosta de fazer sexo diariamente. Gilsão, como é conhecido, foi sucinto, mas confirmou: "Sim, ela tem o mel", numa brincadeira com a letra de "Tua boca", hit de Belo.

Já sobre a grande quantidade de ovos que Gracyanne come, Gilson elogiou a disciplina dela com a alimentação. "Gracyanne é muito disciplinada, ela vende a imagem de um atleta e por isso tenta não errar nunca. Ela é muito legal e trata todo mundo, não tem quem não goste dela”.

Para encerrar, o musculoso reafirmou que, quando engataram o romance, Gracyanne já estava separada de Belo. E ainda disse que via o cantor romântico na academia, mas nunca teve proximidade com o artista. "Não o conhecia direito e, sempre que o via, sentia que era um cara mais reservado”.