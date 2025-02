Musa dos anos 90 pede doação para vender empadas no Méier

Regininha é ex-musa dos anos 90 - Foto: Reprodução

Ícone dos anos 90, Regininha Poltergeist, 54 anos, recorreu às redes sociais para pedir a doação de um fogão. Desde o fim de 2024, a ex-atriz tem vendido empadas na Rua Dias da Cruz, no Méier, Zona Norte do Rio de Janeiro, para garantir sua subsistência, mas enfrenta dificuldades para manter sua produção.

"Quem vai me abençoar com um fogão novo?", escreveu Regininha em seus stories no Instagram, apelando ao público por ajuda. Além do fogão, ela revelou estar sem máquina de lavar e televisão, lutando para reorganizar sua vida financeira.

Regininha enfrentou momentos difíceis no ano passado, quando precisou de uma internação psiquiátrica de dez dias. O tratamento incluiu passagem pelo Instituto Municipal Philippe Pinel, em Botafogo, e pelo CAPS II Clarice Lispector, no Encantado, onde foi diagnosticada com transtorno psicótico.