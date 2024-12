Ex de Hulk, Iran Ângelo posa com o namorado na banheira: "Minha paz"

Iran e Lucas - Foto: Reprodução

Após o término turbulento de seu casamento com o jogador Hulk há quase cinco anos, Iran Ângelo, de 54 anos, parece estar vivendo um novo capítulo em sua vida. A empresária está namorando o engenheiro Lucas Suassuna, de 27 anos, e recentemente compartilhou momentos íntimos do casal em suas redes sociais. Em uma publicação carinhosa, Iran escreveu: "Estar ao seu lado é leve, é divertido. Você tem sido minha paz já esquecida, amor!"

Desde que começaram a namorar, em abril de 2023, Iran e Lucas têm mantido uma relação próxima e cheia de companheirismo. Ambos são paraibanos e se dividem entre encontros em João Pessoa e em São Paulo, onde Iran vive com os três filhos que teve com Hulk. Além disso, o casal já fez viagens internacionais juntos e frequentemente troca declarações públicas de amor nas redes sociais, mostrando a harmonia do relacionamento.

Passado turbulento

Apesar de viver um momento feliz, Iran teve seu nome envolvido novamente em polêmicas relacionadas ao ex-marido. Hulk e sua atual esposa, Camila Ângelo, que também é sobrinha de Iran, planejam celebrar uma festa de casamento ainda este ano. Camila e Hulk são pais de duas filhas: Zaya, de 2 anos, e Aisha, de 6 meses.

Iran, que já havia falado publicamente sobre o impacto emocional do fim de seu casamento, pediu para não ser incluída em discussões sobre o tema. A empresária reforçou que o término deixou um "rastro de dor" em sua vida, na de seus filhos e na de todos os envolvidos.