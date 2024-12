Preta Gil retorna ao Brasil para cirurgia de retirada de tumores

Preta Gil está prestes a fazer nova cirurgia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil deixou Nova York, nos Estados Unidos, e está viajando de volta ao Brasil para realização de cirurgia de retirada de tumores. O procedimento cirúrgico está marcado para ocorrer no domingo, 15.

A cantora contou nesta semana que viajou para realizar uma consulta médica em busca de um tratamento alternativo contra o câncer. Ela explicou que médicos no Brasil pediu para que ela ouvisse "uma segunda opinião em relação ao tratamento" que fará.

Preta Gil declarou que o seu objetivo com a consulta era buscar alternativas de tratamentos ou remédios que ainda não estejam disponíveis no Brasil.

"A gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça a quimioterapia depois [da cirurgia] aqui e a terapia que eu fiz lá no Brasil não foi tão eficaz como os médicos esperavam e eu também [esperava]. A gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil", falou.

A cantora foi diagnosticada com câncer no intestino no começo de 2023 e, em seguida, passou por cirurgia para retirada de tumores, quimioterapia, radioterapia e usou uma bolsa de ileostomia.

A famosa entrou em remissão no ano passado, mas em agosto deste ano descobriu que os tumores voltaram, inclusive com metástase.