Preta Gil fará nova cirurgia contra câncer e avalia tratamento nos EUA

Preta Gil voltou a comentar sobre o seu estado de saúde, nesta quarta-feira, 11, e revelou que avalia possibilidade de tratamento contra um câncer no exterior.

A famosa está em Nova York para uma consulta com uma oncologista especialista no tipo de ture e ressaltou que, no domingo, 15, fará uma cirurgia para retirada de tumores no Brasil.

A cantora disse que pensa em fazer a quimioterapia após a cirurgia: "Sei que muitos de vocês estão se perguntando o que que eu vim fazendo em Nova York. Pois então eu vim fazer várias coisas aqui, dentre uma delas eu vim ter uma consulta com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho".

"Vim a pedido dos meus médicos no Brasil para que a gente ouvisse uma segunda opinião em relação ao tratamento que eu farei depois de uma cirurgia que eu vou fazer semana que vem. Essa cirurgia já está marcada há algum tempo para retirada dos tumores", falou ela.

A famosa ainda seguiu: "Mas a gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faço a quimioterapia depois. A gente tem que buscar alternativas em países diferentes com tipo de estudos diferentes ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil".

"Então eu vou ter essa consulta aqui amanhã, espero que eu tenha boas notícias que ela possa me dar esperança de que eu posso lhe tratar aqui depois da cirurgia e faço essa que é muito importante", continuou.

