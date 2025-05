Ex-galã da Globo tem carrinho de bebidas furtado após show de Gaga

Ator atualmente atua como vendedor ambulante - Foto: Reprodução | Redes sociais

Daniel Erthal, ex-galã da Globo conhecido por papéis em novelas como Malhação, viveu um fim de semana de frustração após o show de Lady Gaga em Copacabana, no último sábado, 3. O ator, que atualmente atua como vendedor ambulante, preparou um carrinho de bebidas especialmente para o evento, mas teve o equipamento furtado logo depois da apresentação.

Na madrugada seguinte, o carrinho — reformado recentemente para atender ao público do show — foi roubado da calçada em frente ao bar que Daniel administra em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. “Como eu estava sem garagem, ele ficou exposto ali por duas semanas. Estou bem tenso com isso”, contou ele em desabafo feito nas redes sociais na segunda-feira, 5.



“Hoje de manhã, fui surpreendido com a notícia de que o levaram. Eu estou com as imagens [das câmeras de segurança] aqui: um rapaz de mais ou menos 30 anos, 1,70m no máximo, o levou”, declarou ao Portal LeoDias. “Abandonou a jangada na rua aqui de trás e levou. É meu único bem, o carro que impacta diretamente meu plano de negócio. É uma extensão do meu bar, faz parte da minha história, tem um valor sentimental inestimável e, até agora, estou sem notícias dele. Muito impactado e muito chateado com isso”, lamentou.

O carrinho, além de ter valor afetivo, era peça-chave para a venda do “Gaga Drink”, refresco que o ator criou para vender durante o evento e que acabou viralizando nas redes sociais. No entanto, além do prejuízo com o roubo, Daniel também revelou que não conseguiu lucrar com as vendas durante o show.

Em entrevista ao Extra, o ex-ator global explicou que os ambulantes foram impedidos de acessar a faixa de areia da praia com carrinhos e latas. “Eu peguei o dinheiro do meu aluguel que vence amanhã, botei tudo lá [na compra de bebidas], e as expectativas não foram de acordo. Tiveram motivos, porque fomos proibidos de entrar. Os ambulantes não entraram, nem latas”, disse ele.

“Eu esperava ganhar três vezes mais, por isso a gente leva muita bebida, a gente aposta muito alto. Mas a gente não pôde entrar e ficamos ali na rua Princesa Isabel, numa fila gigante de carros ambulantes, e ficou tentando vender pra galera que entrava no evento. Fiz o dinheiro do aluguel. Nesse quesito de grana, não valeu a pena. Mas recebi muito carinho das pessoas, como sempre, e me diverti”, finalizou.

Quem é Daniel Erthal?

Daniel Erthal é ator e empresário, nascido em 1982, em Bom Jardim (RJ). Ficou conhecido nacionalmente ao viver o personagem Léo em Malhação, em 2005, além de ter atuado em novelas como Da Cor do Pecado e Bela, a Feia. Em 2013, fundou a Cervejaria Erthal e criou a Oktoberthal, uma versão da tradicional Oktoberfest realizada em Bento Gonçalves (RS).

Anos depois, em 2023, voltou aos holofotes ao viralizar nas redes sociais vendendo cerveja como ambulante nas praias de Copacabana, o que marcou sua transição para o universo dos influenciadores digitais. Já em 2024, deu um novo passo na carreira empreendedora ao investir R$ 100 mil na abertura do seu próprio bar, o Birosca Ilha da Sede, localizado em Botafogo, na Zona Sul do Rio.