Ex-global detona pai do seu filho após abandono: “Simplesmente sumiu”

Priscila Fantin é mãe de Romeo Fantin - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ex-global, Priscila Fantin detonou o ex-marido, Renan Abreu, que, segundo ela, abandonou Romeo Fantin, o filho do casal. A separação aconteceu quando o jovem tinha cinco anos. O relato da atriz aconteceu no podcast ‘Mil e uma tretas’, apresentado por Julia Faria e Thaila Ayala.

“O Romeo via muita coisa acontecendo. Na verdade, criança sente tudo, e ele presenciou algumas coisas. Quando houve o veredito, a decisão, eu chamei o Romeo e expliquei para ele. Expliquei que não íamos mais morar juntos, que não éramos mais namorados, só que ele não falou nada, só que ele não falou nada. Ele simplesmente sumiu e isso foi muito duro para o Romeo”, contou.

Segundo Fantin, o filho insistiu em tentar contato com o pai por ligações, mas não conseguia. “Ele ficava: ‘Vamos ligar para ele, vamos falar com ele’. Eu tentava ligar e ele não atendia. Depois de dias, ele falava assim: ‘Já sei, o celular dele deve ter quebrado’. E eu dizia: ‘Deve ter quebrado, deve ter perdido, deve ter mudado de número, algo assim’”, relatou.

A atriz disse que chegou um ponto em que Romeo começou a ficar preocupado, pensando que o pai tinha morrido porque não conseguia entender o desaparecimento.

“O Romeo me contou, eu não sabia, mas ele disse: ‘Eu estava no condomínio com a Larissa (funcionária que trabalhava na casa da atriz), fazendo um piquenique, e ele passou de carro e disse: ‘Já volto’. E nunca mais apareceu. Faltou esse momento de sentar com a criança e explicar: ‘Estamos tomando uma decisão’”, continuou.

Por outro lado, Priscila Fantin, que atualmente é casada com Bruno Lopes, diz ter encarado de forma completamente diferente. “Para mim, foi um grande alívio. Eu tive que tentar suprir as necessidades do Romeo. É a primeira vez que eu estou falando sobre isso. É realmente um assunto que eu prefiro guardar porque envolve uma outra pessoa. Deixa como está”, concluiu.