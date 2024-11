Ex-Ken Humano realiza quinta cirurgia no rosto: "Mais natural"

Ex-Ken Humano, Jessica Alves faz quinta cirurgia no rosto - Foto: Reprodução

Jessica Alves, conhecida como Barbie Humana e anteriormente como Ken Humano, passou por sua quinta cirurgia no rosto aos 41 anos. A influenciadora, ao deixar um hospital em Istambul, Turquia, com o rosto coberto de bandagens, explicou que optou pelo procedimento por conta da flacidez e elasticidade da pele, um efeito dos procedimentos anteriores que fez ao longo dos anos.

Em entrevista ao Daily Mail, Jessica detalhou que o novo procedimento foi um lifting facial com rabo de cavalo, técnica minimamente invasiva que usa grampos na linha do cabelo para esticar a pele. Ela revelou já ter investido mais de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,1 milhões) em mais de 100 procedimentos estéticos e agora busca uma aparência mais natural, estando satisfeita com os primeiros resultados.

Jessica também comentou sobre os preenchimentos faciais com ácido hialurônico, criticando por darem uma aparência inchada e até envelhecida. "Esses preenchimentos faciais nos fazem parecer mais velhas e dão ao rosto uma aparência arredondada e inchada. Mulheres da minha idade, como Kim Kardashian e Christina Aguilera, começaram esse tipo de prevenção antienvelhecimento há 20 anos, mas com o tempo, o rosto incha e fica deformado", desabafou