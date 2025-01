Ex-Masterchef é preso por suspeita de estuprar criança de 12 anos

Acusado está detido na Penitenciária da Agronômica - Foto: Reprodução | Band

Ex-participante da 9ª temporada de Masterchef, Jason de Souza Junior foi preso na última terça-feira, 31, em Florianópolis, Santa Catarina, por suspeita de estuprar uma menina de 12 anos. Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, ele ainda teria ameaçado a vítima com uma arma.

O delegado Cléber Serrano, responsável pelo caso, disse que o chef de cozinha teria abordado a criança na frente da casa dela, afirmando que a mataria caso não entrasse no carro. Em seguida, Jason teria se dirigido até as imediações da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), onde teria cometido o crime.

Após a violência sexual, a jovem foi abandonada próximo ao local da sua residência. Ela registrou a queixa numa delegacia, onde descreveu as características do cozinheiro e do carro usado no crime.

A Polícia Militar de Santa Catarina reconheceu Jason de Souza Junior e o veículo. A perícia confirmou o estupro e a jovem confirmou a identificação do suspeito pela barba e por uma cicatriz que ele tem na barriga.

O acusado está detido na Penitenciária da Agronômica e vai passar por audiência de custódia nesta quinta-feira, 2.

Jason de Souza Junior é casado e tem duas filhas.