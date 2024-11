André Marques pode assumir comando do Masterchef, da Band

Emissora quer apresentador no comando do reality - Foto: Divulgação | TV Globo

Ex-Globo, André Marques pode assumir o comando do MasterChef a partir do próximo ano. Segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash, o apresentador é uma das opções da Band para substituir Ana Paula Padrão, que vai se despedir do programa no MasterChef Confeitaria.

Leia também:

>> Fim do MasterChef? Ana Paula Padrão deixa a Band após 10 anos

>> Ex-Masterchef perde 83 kg e surpreende seguidores; veja

>> Cantora gospel, mãe de ex-MasterChef desabafa após 3° filho se assumir gay

Marques, que já falou diversas vezes e em vários programas sobre a sua paixão por cozinhar, tem uma relação bastante próxima com a cozinha, e já venceu um reality semelhante, o Super Chef Celebridades, de 2014.

De acordo com a coluna, porém, até o momento o ex-global, apesar de ter gostado do convite da Band, não sinalizou interesse em aceitar. Ele está com alguns outros projetos em andamento, um deles que será gravado em um estúdio que construiu em casa.

Além disso, pensa em gravar um programa viajando pelo mundo, o que dificultaria o compromisso com o Masterchef.