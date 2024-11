Fim do MasterChef? Ana Paula Padrão deixa a Band após 10 anos

Ana Paula Padrão deixará a Band no final do ano - Foto: Divulgação | Band

A Band surpreendeu na noite desta terça-feira, 29, ao anunciar que Ana Paula Padrão deixará o canal no final do ano. A apresentadora termina seu contrato e encerra a sua jornada no MasterChef Brasil após 10 anos.

A jornalista, que migrou para o entretenimento justamente para comandar o reality de sucesso, é considerado pela emissora como "fundamental para o sucesso da atração, que foi ao ar pela primeira vez em setembro de 2014".

Em comunicado, a Band declarou que o fim do contrato ocorreu em comum acordo entre as partes. Ela se despede durante a exibição do MasterChef Confeitaria, edição inédita que será exibida de 19 de novembro a 19 de dezembro.

“Vivi os melhores 10 anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo. Só tenho a agradecer tanto à equipe, que tão competentemente produz o programa, quanto à Band pela ousadia de fazer essa aposta”, disse Padrão.

A famosa anunciou que, a partir de agora, vai se dedicar a um projeto de educação no setor privado. Ela foi pioneira no MasterChef Brasil, formato que em muitos países não contava com um apresentador.

A nota da Band encerrou declarando: "A emissora tem enorme admiração por ela, agradece por toda sua dedicação na última década, e mantém as portas abertas para trabalhos futuros, reforçando a relação de amizade e confiança que continuará pelos próximos anos".