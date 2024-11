Raul Gil recua de decisão e expõe futuro: "Só quando eu morrer"

Raul Gil abriu o jogo sobre fala recente - Foto: Reprodução

Raul Gil, que recentemente havia comentado sobre planos de aposentadoria, voltou atrás e decidiu permanecer na TV. O apresentador, com décadas de carreira, afirmou que o palco é sua vida e que não pretende se afastar tão cedo.

"Só quando eu morrer. Eu já pensei em me aposentar, mas não dá, porque o palco é a minha vida. Não dá para aposentar. Eu falei lá no [programa do] Luciano Huck, que eu estava pensando em parar, mas eu não vou parar não”, afirmou Raul, se referindo a uma entrevista que deu em participação no Domingão com Huck.

Leia mais

>>> Vai sair? Band bate o martelo sobre futuro de Datena

>>> “Mataram por engano”, diz mãe de ex-ator da Globo morto na Bahia

Já Raul Gil Junior, o Raulzinho, comentou sobre a decisão do pai, dizendo que muitos fãs e amigos o incentivaram a seguir em frente. Ele elogiou a energia do apresentador, que aos 86 anos já tem uma trajetória artística de mais de 60 anos.

"Sei que você está chateado com várias coisas, porque a gente, infelizmente, acaba sendo alvo de críticas", comentou. "Meu pai é uma inspiração. A energia que ele tem, a saúde, e tudo que conquistou ao longo da vida são admiráveis", concluiu.