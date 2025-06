Exame confirma gravidez de amante de Neymar Jr - Foto: Reprodução

A acompanhante Nayara Macedo, conhecida como Any Awada, confirmou por meio de exames médicos que está grávida. Ela ficou conhecida após alegar que manteve relações sexuais com o jogador Neymar Jr. durante uma festa em março, na cidade de Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo.

De acordo com o programa Balanço Geral, da Record, o exame indicou uma gestação de aproximadamente 10 semanas e três dias, com previsão de parto para novembro. Any Awada está atualmente presa, suspeita de participação em um esquema de falsificação e venda de cosméticos adulterados.

Nayara e sua mãe, Angela de Macedo, foram detidas no último dia 22 de maio, em Mogi das Cruzes (SP). Durante a ação policial, foram apreendidos cosméticos de marcas conhecidas e um veículo de luxo. A filha de Nayara, de 2 anos, foi deixada aos cuidados de uma tia.

Suposta amante de Neymar pega infecção na cadeia

A equipe de defesa da moça também emitiu um comunicado a revista, informando que ela adquiriu infecção urinária durante o período da prisão e precisou ser levada ao hospital para receber atendimento médico.

“Ela está com infecção urinária, grávida e está há quase uma semana na delegacia de Itaquaquecetuba. Sequer transferiram ela”, informaram, reforçando que a ruiva está grávida, à espera de seu segundo filho.