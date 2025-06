Suposta amante de Neymar pega infecção na cadeia e exibe cela

A influenciadora foi presa há duas semanas - Foto: Reprodução | Instagram

Any Awuada está passando por um perrengue na prisão. Apontada como suposta amante do jogador Neymar Jr, a acompanhante de luxo publicou um vídeo da cela em que está detida, localizada em Itaquaquecetuba, interior de São Paulo, e confessou que o local está com superlotação.

No registro, é possível ver o local em condição precária, sem espaço para todas as detentas. Any chegou a afirmar que algumas mulheres estão dormindo no banheiro, pois não há cama suficiente para elas.

A "INFLUENCER" ANY AWUADA

CHORA NA PRISÃO AO FALAR SOBRE AS CONDIÇÕES DA CELA:



Neymar Karma ♻️ pic.twitter.com/VKxheUwfJ1 — Fight Club 🥊💨 (@FIGHTZINCLUB) May 27, 2025

A ruiva também fez uma carta para a revista ‘Quem’ e informou que espera que a Justiça seja feita, recebendo sua liberação. “Oi, gente, hoje o 'oi' está diferente, eu só consigo pensar a que ponto a maldade cruel das pessoas pode chegar pra tentar prejudicar uma pessoa, mas o meu Deus é justiça! Sei que os olhos dele estão sobre mim e quando eu acho que não vou aguentar, sinto as mãos d'Ele me sustentando”, escreveu.

“Tudo tem um propósito, uma folha da árvore não cai sem que Ele permita, e o que ele permitiu foi pra que o meu testemunho ganhasse vidas e aproximasse pessoas d'Ele. Eu só comprei perfumes de uma pessoa e REVENDI, honestamente, eu só tinha um sonho e jogaram eu GRÁVIDA, minha mãe e minha amiga numa cela. Ninguém veio me ver. Por favor, orem por nós”, completou.

Grávida e doente

A equipe de defesa da moça também emitiu um comunicado a revista, informando que ela adquiriu infecção urinária durante o período da prisão e precisou ser levada ao hospital para receber atendimento médico.

“Ela está com infecção urinária, grávida e está há quase uma semana na delegacia de Itaquaquecetuba. Sequer transferiram ela”, informaram, reforçando que a ruiva está grávida, à espera de seu segundo filho.

Mas afinal, por que Any foi presa?

A acompanhante de luxo está sendo acusada de integrar um esquema de falsificação e venda de cosméticos e perfumes adulterados. A venda era feita através das redes sociais, juntamente com outras duas mulheres, que também foram presas.

As investigações foram iniciadas em agosto de 2023, após uma denúncia feita por uma mulher, que relatou ter comprado perfumes importados pelo valor de R$ 857,90, mas, percebeu que os produtos eram falsificados.

Após solicitar uma perícia, foi confirmada a presença de substâncias como metanol e etanol em concentrações fora dos padrões estabelecidos pela Anvisa, o que é legal no Brasil, ocasionando na prisão de Any.