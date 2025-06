Excluída? Lexa faz confissão após deixar posto de Rainha de Bateria

Lexa falou abertamente sobre a troca - Foto: Reprodução | Instagram

Lexa surpreendeu os fãs ao revelar os bastidores de sua saída do posto de Rainha de Bateria da escola Unidos da Tijuca. Em um post feito em seu perfil do Instagram, neste domingo, 8, a cantora revelou que a escolha escolheu colocar outra no posto de rainha e sua despedida seria neste carnaval, mas não aconteceu devido a morte da filha Sofia.

“A Tijuca decidiu, partiu deles, ter uma nova rainha. Então esse último Carnaval que eu não desfilei foi a minha despedida. Os ensaios de rua foram a minha despedida e eu sou muito grata a toda comunidade do Borel, eu tenho muito carinho, eu tenho muita gratidão, eu cresci muito com vocês, eu aprendi muito com vocês. Eu quero que vocês saibam disso”, disse ela.

“Depois que a Tijuca anunciou a minha saída, outras escolas do Rio e de São Paulo me convidaram [pra ser rainha de bateria]. Mas aceitei logo de cara o convite do Dragões porque já tinha sentimento, entendeu? Eu recebi o convite da Dragões a anos atrás e até a Tijuca sabia disso, mas eles falaram que eu tinha que ser exclusiva deles. Mas agora eu posso viver esse meu flerte”, completou.

Convite para outra escola

Vale lembrar que Lexa foi convidada para integrar o posto de Rainha de Bateria da escola Dragões da Real do Grupo Especial de São Paulo. A cerimônia de apresentação da artista será realizada durante a tradicional festa de lançamento do enredo para o Carnaval 2026.

Em seu desabafo, a artista declarou que está feliz com o convite para assumir o posto em outra escola. “Várias rainhas fazem essa jornada dupla de Rio e São Paulo maravilhosamente bem. Mas era o acordo que eu tinha. Agora eu posso ser 100% da Dragões!”, concluiu.