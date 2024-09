Família de Deolane Bezerra se revolta com TVs e toma medida drástica

Família de Deolane Bezerra está revoltada com TVs - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As irmãs de Deolane Bezerra, Danielle e Dayanne, não escondem que estão bem magoadas com Globo, Record, SBT e Band em função da cobertura que os canais estão fazendo em função da prisão da influenciadora.

Leia Mais:

>>> Filho de Deolane curte balada no Rio enquanto mãe está presa em PE

>>> Irmã de Deolane foi presa há 11 anos por golpe em empresa bilionária

>>> Deolane tinha depressão e foi traída por pessoa de confiança

De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, as irmãs da ex-A Fazenda estão recusando dar entrevistas para as TVs e que elas já receberam diferentes pedidos para que possam dar suas versões. No entanto, a resposta é sempre negativa.

A publicação acrescentou que Danielle e Dayanne preferem utilizar as redes sociais para que possam dar a versão dos fatos. Perfis de fofoca no Instagram, inclusive, tem conseguido dar informações sobre o caso a partir de falas dadas pelas advogadas.

Roberto Cabrini, da Record, é um dos jornalistas que está tentando de todas as formas uma entrevista exclusiva, porém não tem conseguido. Ele já chegou a fazer uma conversa com Deolane anteriormente.

A família Bezerra alega que as TVs estão exagerando nas alegações para a prisão e até processou o SBT em função das notícias sobre o caso.