Famosa ex-Playboy passa a morar em uma barraca na Inglaterra

Ex-modelo foi a primeira britânica a ser eleita ‘Modelo do Ano’ pela revista - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-coelhinha da Playboy, Louise Glover, famosa por a primeira britânica a ser eleita ‘Modelo do Ano’ pela revista, vive uma realidade bem diferente do que vivia há 20 anos. Aos 41 anos, ela está morando em uma barraca de camping próximo à cidade de Reading, no Reino Unido.

A ex-modelo é conhecida por suas aparições na famosa Mansão Playboy e por ter posado ao lado de celebridades, como Paris Hilton e Leonardo DiCaprio, Glover vive com poucos recursos, pagando cerca de R$ 430 por mês para manter sua barraca.

“Estou tentando ser otimista e aproveitar ao máximo minha situação, mas é difícil. Preciso sair logo dessa enrascada. As coisas precisam mudar antes do inverno chegar”, revelou, em entrevista ao jornal inglês The Sun.

A ex-coelhinha afirmou que, apesar das sugestões para abrir uma conta no OnlyFans, plataforma popular para conteúdo adulto, essa não é uma opção que considera. “As pessoas perguntam por que eu não faço OnlyFans, mas prefiro organizar minha vida e viver aqui, neste campo. Tenho autorrespeito demais. Agora é difícil porque estou mais velho e os trabalhos de modelo já não estão mais aí.”

“Eu adoro ser apresentadora e continuar fazendo alguns trabalhos promocionais, mas descarto qualquer coisa pornográfica”, disse.

Apesar da situação difícil, a modelo mantém o otimismo, acreditando na sua capacidade de superar mais esse desafio. “Estou começando do zero, mas sobreviver e ser independente é o que sempre fiz”, afirmou.