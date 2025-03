Fernanda Torres é detonada por rejeitar fã: "Não custava nada"

Atriz foi criticada por atitude com fã - Foto: AFP

Fernanda Torres foi criticada por uma fã durante uma corrida na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Durante a atividade, a atriz de 'Ainda Estou Aqui' foi tietada por uma admiradora e fez uma foto dela.

No entanto, ao publicar uma imagem em seu perfil do Instagram, a mulher reclamou da postura da artista. "Fui tirar uma foto para prestigiar a atriz Fernanda Torres pelo filme 'Ainda Estou Aqui', mas parece que ela só gosta de tirar foto com fãs estrangeiros", disse.

"No Brasil, não fui bem recepcionada. Sorriso amarelo, cara de poucos amigos. Sem Oscar e sem humildade. Deus sabe o que faz e para quem faz. Se tem um ator que eu amo muito, se chama Marcos Palmeira. Esse, sim, é de uma simpatia sem tamanho", criticou a fã.

A atitude de Fernanda Torres dividiu opiniões. Alguns internautas concordaram que a artista não tinha obrigação de atender a fã, pois estava em sua rotina de exercícios.

"Acontece. No meio do exercício, não é todo mundo que consegue entregar carisma. Imagina se todo mundo repara que é ela e vira um alvoroço? Nem é falta de simpatia, às vezes é só vontade de sair na rua como uma pessoa qualquer mesmo", declarou uma pessoa.

Outro, porém, a criticou: "Você está certa: ela é uma pessoa pública no auge do hype. Não custava nada dar um sorriso e acenar. Ou então fique em casa. Mas agora que a campanha para o Oscar acabou, não tem necessidade de ser simpática".