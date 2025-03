Filha de Claudia Raia se manifesta sobre polêmica do vibrador

Filha de Claudia Raia comentou sobre a polêmica - Foto: Reprodução | TV Cultura

Sophia Raia, filha de Claudia Raia, decidiu se manifestar pela primeira vez a respeito do comentário polêmico da mãe envolvendo vibrador. A polêmica ocorreu quando a atriz disse que deu um vibrador à herdeira quando ela tinha apenas 12 anos.

Ao Portal LeoDias, a jovem ressaltou: "Eu acho que isso, na verdade, diz uma mensagem muito maior, sobre ter um diálogo aberto dentro da sua casa, da sua família. A minha mãe tem o jeito dela, ela falou o que ela falou, mas acho que tem uma mensagem mais importante".

Depois da declaração de Claudia Raia a um programa português, o deputado Cristiano Caporezzo (PL-MG) ofereceu denúncia-crime contra a atriz.

Enzo Celulari, filho de Raia com Edson Celulari, também elogiou a mãe e que deseja criar seus filhos com a mesma abertura que teve com ela. “Se não tem diálogo, não tem verdade. E aí não existe relação”, disse.