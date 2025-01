Filha de Ivete se empolga com 'Energia de Gostosa' e vídeo viraliza; assista

Marina chamou a atenção em gravação de Ivete Sangalo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ivete Sangalo gravou seu novo projeto no Farol da Barra, nesta segunda-feira, 30, e quem chamou a atenção foi uma das suas filhas. Marina, de 6 anos, viralizou nas redes sociais ao cantar "Energia de Gostosa".

Leia Mais:

>>> Léo Santana fará contagem regressiva do Festival Virada: "Benção"

>>> VÍDEO: Ivete grava projeto na Barra e recebe Margareth Menezes

>>> Fim do Carnaval? Claudia Leitte reflete sobre futuro do axé music

Em vídeo, uma das gêmeas aparece animada, dançando e cantando, a aposta da mãe para o verão durante a gravação do EP “O Verão Bateu em Minha Porta”.

Marina não estava só no ponto turístico de Salvador. Os outros filhos de Ivete, Helena (gêmea de Marina) e Marcelo, também curtiram o evento organizado pela mãe.

A gravação do EP chegou a contar com a participação especial da ministra da Cultura Margareth Menezes. O projeto deve ser lançado oficialmente no início de 2025.

Confira o vídeo: