FOFURA

Filha de Lore Improta brilha em apresentação e encanta internautas

Performance de Liz conquistou os fãs nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

20/09/2025 - 18:20 h
Publicação encantou famosos e internautas -

Os seguidores de Lore Improta foram tomados por um ataque de fofura neste sábado,20, após a influenciadora compartilhar um registro da apresentação de dança da filha, Liz, fruto do relacionamento com o cantor Léo Santana.

A apresentação aconteceu na noite da última sexta-feira,19. Na publicação, a pequena aparece vestida de sereia, encantando famosos e internautas com seu talento e carisma.

Na legenda, Lore escreveu: “Não aguento com o gingado da mona e as finalizações todas bonitinhas, fico babando mesmo. Te amo, FILHAAAA!”

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Entre os famosos que se derreteram com a apresentação da filha de Léo Santana, Ivete Sangalo fez questão de elogiar a menina: "Assim meu coração não aguenta".

Liz faz aulas de jazz, e Lore Improta sempre compartilha com seus seguidores o amor da filha pela dança. A pequena se apresentou ao som da música do filme A Pequena Sereia, “Aqui no mar”, uma das favoritas de Liz.

Reação dos internautas

Além de Ivete, os seguidores de Lore lotaram os comentários de elogios e carinho para a pequena.

“Filho de artista, já nasce pronto! Não é possível”, disse um internauta. Outro comentou: “Minha gente, eu tô babando! Que linda”. Um terceiro escreveu: “Eu não tenho nenhum pouco de maturidade para essa mocinha! Amo, amo, amo demais!”.

x