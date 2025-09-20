Filha de Lore Improta brilha em apresentação e encanta internautas

Publicação encantou famosos e internautas - Foto: Reprodução| Instagram

Os seguidores de Lore Improta foram tomados por um ataque de fofura neste sábado,20, após a influenciadora compartilhar um registro da apresentação de dança da filha, Liz, fruto do relacionamento com o cantor Léo Santana.

A apresentação aconteceu na noite da última sexta-feira,19. Na publicação, a pequena aparece vestida de sereia, encantando famosos e internautas com seu talento e carisma.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na legenda, Lore escreveu: “Não aguento com o gingado da mona e as finalizações todas bonitinhas, fico babando mesmo. Te amo, FILHAAAA!”

Entre os famosos que se derreteram com a apresentação da filha de Léo Santana, Ivete Sangalo fez questão de elogiar a menina: "Assim meu coração não aguenta".

Liz faz aulas de jazz, e Lore Improta sempre compartilha com seus seguidores o amor da filha pela dança. A pequena se apresentou ao som da música do filme A Pequena Sereia, “Aqui no mar”, uma das favoritas de Liz.

Reação dos internautas

Além de Ivete, os seguidores de Lore lotaram os comentários de elogios e carinho para a pequena.

“Filho de artista, já nasce pronto! Não é possível”, disse um internauta. Outro comentou: “Minha gente, eu tô babando! Que linda”. Um terceiro escreveu: “Eu não tenho nenhum pouco de maturidade para essa mocinha! Amo, amo, amo demais!”.