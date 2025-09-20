Menu
FAMOSOS

Lucas Guimarães expõe conversa com Carlinhos Maia: “Sou inesquecível”

Publicação do print gerou repercussão nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

20/09/2025 - 17:30 h
Carlinhos confessa que sente saudade
-

Lucas Guimarães utilizou suas redes sociais para expor uma conversa com seu ex-marido, Carlinhos Maia, neste sábado,20. A publicação do print gerou repercussão nas redes, especialmente por conta dos rumores de um novo romance envolvendo o influenciador.

Na imagem, Carlinhos confessa que sente saudade de Lucas e ainda se refere ao ex-companheiro, mencionando que havia dormido com outra pessoa e acordou pensando nele.

Ao compartilhar o print, Lucas brincou na legenda: “Só avisando aí para o boy que meu ex dormiu pensando em mim. Sou inesquecível mesmo.”

Novo romance?

Carlinhos Maia foi visto recentemente em clima de romance com um novo affair, o influenciador João Also. O artista se separou de Lucas Guimarães há cerca de dois meses.

O flagra despertou a curiosidade dos internautas. “Ele já fazia a fila andar com o Lucas, imagina sem o Lucas”, comentou um usuário. Outro revelou que sabia quem era: “João Also é o nome. Inclusive, em uma das fotos do rapaz, toca a música preferida do CM.”

x