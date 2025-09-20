Karoline Lima conquista pensão de R$ 68 mil de Éder Militão

Éder Militão, Cecília (filha) e Karoline Lima - Foto: Reprodução / Redes sociais

A influenciadora Karoline Lima conseguiu na Justiça a revisão do valor da pensão alimentícia de sua filha, Cecília. Uma decisão da 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que Éder Militão, ex-marido e jogador do Real Madrid, passe a pagar 45 salários mínimos por mês, totalizando R$ 68.310,00.

O processo corre em segredo de Justiça e a decisão ainda não é definitiva, mas foi divulgada pelo site Quem.

Motivo da revisão

Segundo a decisão, a revisão do valor surgiu porque Karoline não vinha recebendo os pagamentos referentes aos auxílios da filha há um ano. O acordo original previa o pagamento de seis salários mínimos mensais, além de cobertura direta de despesas como babá, empregada doméstica, mensalidade escolar, plano de saúde, atividades extracurriculares e motorista para Cecília.

Novas responsabilidades e próximos passos

Com a nova decisão, Karoline passará a receber integralmente o valor da pensão e ficará responsável por administrar todos os pagamentos que antes eram de responsabilidade direta de Éder Militão. O processo ainda aguarda citação na Justiça, e cabe recurso por parte do jogador.