FAMOSOS

Iza rompe o silêncio e revela por que gravou vídeo sobre traição; veja

Situação ocorreu enquanto ela estava grávida da primeira filha do casal

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

20/09/2025 - 15:02 h
Entrevista viralizou nas redes sociais

Após novos boatos envolvendo a conduta de seu companheiro,Yuri Lima, a cantora Iza explicou o motivo de ter postado um vídeo quando descobriu a traição do ex-jogador.

A situação ocorreu enquanto ela estava grávida da primeira filha do casal, Nala, período em que os dois chegaram a se separar por alguns meses. Em entrevista ao Papel Pop, a artista revelou que a decisão de se pronunciar não foi apenas por ela, mas pensando no coletivo.

“No momento em que eu fiz o que fiz lá atrás sobre um tal vídeo, eu fiz porque eu tava pensando no bem de outra pessoa. Eu não tava sozinha. E eu acho que, quando a gente tá sozinha, a gente pode calar tudo e pensar naquilo que é o mais bonito, mas quando a gente não tá, eu acho que a gente tem que pensar naquilo que é melhor para o conjunto”, disse.

Karoline Lima conquista pensão de R$ 68 mil de Éder Militão
Gilberto Gil presta homenagem dois meses após morte de Preta Gil
De mendigo ao topo do MMA, história de lutador baiano vira música

Iza contou ainda que, ao gravar o vídeo, não se preocupou com a opinião pública, mas sim com o que considerava certo naquele instante.

“O que era melhor para o conjunto naquele momento era não calar, não pensar em ser coerente, não pensar em: ‘Putz, mas se eu mudar de ideia, ou as pessoas não sabem dos meus combinados, ou sei lá’. Então, eu fiz o que fiz”, explicou.

Segundo a cantora, a situação trouxe novos aprendizados sobre a exposição na fama: “Eu aprendo muito com as coisas que acontecem e tenho me blindado, agido pensando que minha filha é o mais importante.”

Ela destacou ainda que suas atitudes atuais são guiadas pelo desejo de preservar a imagem correta para Nala: “Daqui a pouco, [Nala] vai estar aprendendo a mexer aqui e quero que ela tenha acesso à minha imagem da forma correta. O que eu falo ou deixo de falar agora tem a ver com o que afeta ela.”

Repercussão nas redes sociais

A entrevista viralizou e gerou diversos comentários dos internautas. “Ela só está pensando na filha, nela mesma”, escreveu um usuário.

Outro criticou: “O que me irrita nela é que levou para um lugar de ‘a vida é minha e eu resolvo’, mas ela tá com um cara escroto”. Já um terceiro saiu em defesa da cantora: “Tão querendo arrumar motivo pra falar da Iza, porque no fundo a cultura é essa.”

x