Iza rompe o silêncio e revela por que gravou vídeo sobre traição; veja

Após novos boatos envolvendo a conduta de seu companheiro,Yuri Lima, a cantora Iza explicou o motivo de ter postado um vídeo quando descobriu a traição do ex-jogador.

A situação ocorreu enquanto ela estava grávida da primeira filha do casal, Nala, período em que os dois chegaram a se separar por alguns meses. Em entrevista ao Papel Pop, a artista revelou que a decisão de se pronunciar não foi apenas por ela, mas pensando no coletivo.

“No momento em que eu fiz o que fiz lá atrás sobre um tal vídeo, eu fiz porque eu tava pensando no bem de outra pessoa. Eu não tava sozinha. E eu acho que, quando a gente tá sozinha, a gente pode calar tudo e pensar naquilo que é o mais bonito, mas quando a gente não tá, eu acho que a gente tem que pensar naquilo que é melhor para o conjunto”, disse.

Iza contou ainda que, ao gravar o vídeo, não se preocupou com a opinião pública, mas sim com o que considerava certo naquele instante.

“O que era melhor para o conjunto naquele momento era não calar, não pensar em ser coerente, não pensar em: ‘Putz, mas se eu mudar de ideia, ou as pessoas não sabem dos meus combinados, ou sei lá’. Então, eu fiz o que fiz”, explicou.

Segundo a cantora, a situação trouxe novos aprendizados sobre a exposição na fama: “Eu aprendo muito com as coisas que acontecem e tenho me blindado, agido pensando que minha filha é o mais importante.”

Ela destacou ainda que suas atitudes atuais são guiadas pelo desejo de preservar a imagem correta para Nala: “Daqui a pouco, [Nala] vai estar aprendendo a mexer aqui e quero que ela tenha acesso à minha imagem da forma correta. O que eu falo ou deixo de falar agora tem a ver com o que afeta ela.”

Repercussão nas redes sociais

A entrevista viralizou e gerou diversos comentários dos internautas. “Ela só está pensando na filha, nela mesma”, escreveu um usuário.

Outro criticou: “O que me irrita nela é que levou para um lugar de ‘a vida é minha e eu resolvo’, mas ela tá com um cara escroto”. Já um terceiro saiu em defesa da cantora: “Tão querendo arrumar motivo pra falar da Iza, porque no fundo a cultura é essa.”