Filha de Tays Reis é flagrada comendo ração do cachorro; veja vídeo

Tays Reis mostrou filha em momento inesperado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Tays Reis, conhecida nacionalmente pelo hit Metralhadora, compartilhou nas redes sociais um momento inusitado que aconteceu na sua casa. A cantora flagrou a filha, Pietra, de apenas dois anos, comendo a ração do cachorro da casa.

Leia Mais:

>>> Nova casa? Davi Brito surge reformando imóvel em meio à briga com Mani

>>> Bilionário, Gusttavo Lima mostra celular quebrado e se recusa a trocar

>>> Maiara revela quanto está pesando e é atacada: “Desnutrida”

Pietra é fruto do relacionamento de Tays com o também cantor Biel, que começou quando os dois participaram do reality A Fazenda. A artista compartilhou o momento nas redes sociais, que rendeu gargalhadas aos seguidores. Um pouquinho não deve fazer mal, né?

No vídeo, Pietra aparece indo até o potinho de ração do cachorro, sem qualquer inibição, como se estivesse simplesmente fazendo um lanche diferente. “E, pela naturalidade, eu acho que essa cidadã tem feito isso mais vezes”, brincou Tays.

A mãe ainda pede para a filha cuspir a ração e pergunta a ela o que ela está comendo. A sapeca, primeiro, diz que não é nada, mas basta a mãe apertar um pouquinho mais e ela confessa que é a ração.

Veja o momento do flagra: