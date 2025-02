Filho de ambulante, Evaldo Macarrão reage à polêmica no Porto da Barra

Evaldo Macarrão lembrou de trabalho da mãe - Foto: Divulgação | Globo

Evaldo Macarrão revelou que a sua mãe já passou por situação semelhante ao que ambulantes do Porto da Barra, em Salvador, enfrentaram recentemente. O ator, que esteve no remake de Renascer, lembrou que ela foi baiana de acarajé e precisou colocar a sua banca nas ruas mesmo sem autorização.

Em entrevista ao Portal A TARDE, ele disse que "pode ter espaço para tudo" na praia. "Os ambulantes que estão ali na Barra é porque precisam sobreviver", destacou o famoso.

Evaldo Macarrão, então, lembrou da sua mãe: "Minha mãe era uma baiana de acarajé e precisava de um lugar para vender, mesmo que não fosse legalizada. Ela precisava vender para a gente sobreviver. No Carnaval era a mesma coisa, vendendo cerveja".

Por fim, o ator falou que a solução para o fim da polêmica está no "diálogo" entre ambulantes e banhistas: "Eu acho que o diálogo é sempre necessário e importante para entender e ver as duas partes".

Recentemente, a praia do Porto da Barra, um dos cartões postais mais famosos de Salvador, entrou no meio de polêmica. A região agora passa a ter um limite de cadeiras e sombreiros instalados pelos barraqueiros. A medida da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) estabelece que cada autônomo pode ofertar, no máximo, 10 sombreiros e 30 cadeiras.

Na ocasião em que a ordenação veio à tona, banhistas, que antes se viam limitados pelo excesso sombreiros ocupando o espaço, celebraram.