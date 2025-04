Fim de guerra? Filho de Gugu fala de briga por herança: "Ficou para trás"

João Augusto comentou sobre disputa por herança - Foto: Divulgação | Record

João Augusto Liberato, filho mais velho de Gugu Liberato, participou do Altas Horas, da Globo, neste sábado, 5, e abriu o coração sobre a morte do pai, em 2019. Ele comentou sobre os desafios vividos após falecimento.

"Foram anos difíceis, mesmo depois da morte do meu pai, tivemos muitos problemas que aconteceram com a minha família", destacou o herdeiro do famoso, referindo-se ao imbróglio referente à herança do apresentador.

A briga pela herança do pai envolveu suas irmãs, as gêmeas Marina e Sofia Liberato, e sua mãe Rose Miriam. Além disso, Ricardo Rocha, que diz ser filho de Gugu, travou a divisão dos bens na Justiça após pedir um exame de DNA para comprovar a paternidade.

Sobre a briga com as irmãs e a mãe, João Liberato destacou: "Tudo isso ficou para trás, todo mundo voltou a se reconectar, a gente olha para trás e vê que essas coisas aconteceram, mas a gente está com o foco no futuro".

Aos 23 anos, o filho do apresentador ressaltou que está cada vez mais envolvido em projetos ligados ao legado do pai. Ele está à frente da criança de um acervo com mais de 38 mil itens — entre vídeos, áudios, fotos e documentos — que ajudam a contar a trajetória do loiro.