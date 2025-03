Mãe de Gugu tem estado de saúde atualizado após internação grave

Gugu Liberato e mãe, Maria do Céu - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mãe do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), Maria do Céu, de 95 anos de idade, teve o seu estado de saúde atualizado após internação em hospital em São Paulo.

A matriarca da família recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 19. Em comunicado à Quem, a assessoria da família Liberato confirmou que ela deixou Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, acompanhada da família.

Maria do Céu ficou em hospital durante seis dias de internação. Ela foi hospitalizada na última quinta-feira, 13, com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ela, no entanto, foi diagnosticada com uma infecção pulmonar.

"Ela está indo para casa, e pediu para agradecer todo mundo que noticionou, ela ficou feliz que as notícias saíram certas. Ela está indo para casa, graças a Deus", afirmou a assessoria da família.