"Fiquei com raiva quando ele me demitiu", revela esposa de Justus

Ana Paula Siebert, atual esposa de Roberto Justus, revelou que já foi demitida pelo empresário durante sua participação no programa O Aprendiz, em 2009. O casal, que celebra 12 anos de união, só começou a se relacionar quatro anos após o reality show.

"O Aprendiz foi em 2009. Em 2013 que nos encontramos e aí, sim, começamos a namorar. Eu nunca nem falei com ele nesse período. Muito louco, né? Jamais imaginaria", contou Ana Paula.

A modelo e influenciadora admitiu que não gostou de ser eliminada do programa e brincou com a situação.

Nunca achei ele grosso, nem soberbo. Acho que ele cumpria um papel ali autoritário e firme. Fiquei com raiva quando ele me demitiu, sim, mas agora estou há mais de uma década me 'vingando'

Ana Paula e Justus são pais de Vicky, de 5 anos. O empresário tem outros quatro filhos de relacionamentos anteriores: Ricardo e Fabiana Justus, do casamento com Sacha Chryzman; Luiza Justus, do segundo casamento com Gisela Prochaska; e Rafaella Justus, da união com Ticiane Pinheiro.