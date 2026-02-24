Foragido, Oruam apresenta diagnóstico de transtornos psiquiátricos

O rapper está sendo procurado pela polícia - Foto: Reprodução | Instagram

O caso do rapper Oruam ganhou uma reviravolta nesta semana. Procurado pela Justiça do Rio de Janeiro há cerca de 20 dias, o cantor apresentou um laudo de transtornos psiquiátricos ao TJ-RJ, através de sua equipe de defesa.

Segundo informações divulgadas pelo Extra, os advogados do artistas anexaram um atestado médico ao caso, onde os profissionais informam que ele “encontra-se em acompanhamento psiquiátrico, apresentando quadro clínico compatível com Transtorno de Ansiedade associado a Transtorno Depressivo Moderado”.

Entretanto, os profissionais não informaram quando ou se Oruam pretende se entregar à Justiça e cumprir o mandado de prisão expedido contra ele no dia 4 de fevereiro, após ter o habeas corpus revogado pelo juíz.

Entendo o caso

Oruam está sendo procurado pela Justiça por violar as regras da tornozeleira eletrônica diversas vezes. De acordo com o STJ, suspeita-se que o cantor deixou o dispositivo descarregar propositalmente, principalmente em finais de semana à noite.

Ao todo, foram identificadas 28 interrupções de funcionamento da tornozeleira por longos períodos, de até dez horas, em cerca de 43 dias, violando a regra estabelecida durante a liberação dele.

Ciente da acusação, a equipe de defesa de Oruam alega que não há risco de fuga e que o equipamento apresentou defeito, já que não queria carregar em alguns momentos. Além de contabilizarem as vezes em que o filho de Marcinho VP estava dormindo quando o aparelho descarregou.