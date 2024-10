FOTOS: Filha de Léo Santana e Lore ganha festa e detalhes surpreendem

Lore Improta mostrou detalhes de festa da filha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Liz Improta, filha de Léo Santana e Lore Improta, completa três anos nesta quinta-feira, 26, com uma festa temática. O aniverário foi feito pensado em paixões da menina: personagens dos filmes Esquiletes e Frozen.

Leia Mais:

>>> Vida difícil! Liz ganha "porquinho" para começar a economizar dinheiro

>>> FOTO: Liz Improta ganha bolo "diferentão" de aniversário

>>> Ivete diverte fãs ao revelar hábito no banheiro: “Não é mentira”

Nas redes sociais, os famosos compartilharam os looks temáticos para o evento. A cor rosa predominou no figurino da família. A menina usou, inclusive, uma gravatinha com dois tons de rosa.

"Liz e as esquiletes estão prontas para sua 3ª aventura, mas dessa vez, Elsa e Anna vão chegar de Arendelle pra fazer companhia. Nós já estamos prontos, com muito estilo pra comemorar e arrasar nas batalhas de dança. BORA?", falou Lore, ao compartilhar a imagem.

A dançarina também mostrou detalhes da decoração da festa da pequena e comentou, inclusive, nas comidas. Ela destacou que incluiu no cardápio até mesmo doces e salgados completamente saudáveis, sem glúten e sem lactose.

O espaço ainda contou com instrumentos musicais infantis. Em stories, Liz apareceu até mesmo tocando uma guitarra de brinquedo.

Festa de Liz | Foto: Reprodução | Redes Sociais