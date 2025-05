Francisco Gil e Alane Dias são flagrados aos beijos em praia

Os dois estavam acompanhados de Sol de Maria, de 9 anos, filha de Francisco - Foto: Reprodução

O cantor Francisco Gil, 30 anos, e a ex-BBB Alane Dias, 24, aproveitaram o feriado do Dia do Trabalhador, nesta quinta-feira, 1º, para curtir um dia de sol na praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. O casal foi visto em clima de romance por um paparazzi, trocando beijos e carinhos, confirmando os rumores de um relacionamento que já circulavam nas redes sociais.

Os dois estavam acompanhados de Sol de Maria, de 9 anos, filha de Francisco com a modelo Laura Fernandez, de 34.

Os indícios de que Francisco e Alane estariam juntos surgiram ainda no Carnaval deste ano, e desde então os dois têm sido vistos juntos em diferentes ocasiões. No dia 4 de abril, foram flagrados em uma cafeteria em Ipanema. Já no dia 13 do mesmo mês, prestigiaram juntos um show de Gilberto Gil em São Paulo.

Pouco depois, teriam viajado juntos para Fortaleza, no Ceará, onde curtiram dias de descanso e aproveitaram um parque aquático na capital cearense.

Relacionamentos anteriores de Alane

Antes de engatar o romance com Francisco Gil, Alane teve um breve envolvimento com o ator José Loreto. Na época, ambos evitaram a exposição pública da relação, que acabou não durando muito. Apesar de negarem o affair, foram vistos juntos em situações íntimas.